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منتحلو صفة موظفى حماية المستهلك يعترفون: نستغل جشع التجار للنصب عليهم

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 02:00 ص
منتحلو صفة موظفى حماية المستهلك يعترفون: نستغل جشع التجار للنصب عليهم حبس
كتب أحمد إسماعيل
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اعترف أعضاء التشكيل العصابى المتهم بالنصب على أصحاب المحال التجارية، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بأنهم يعملون بجهاز حماية المستهلك نظير عدم  تحرير محاضر مخالفات لهم.

وأكد المتهمون فى أقوالهم أن معظم التجار يخالفون القانون، ويسعون لجنى الأرباح دون رقابة من الأجهزة المختصة، مشددين أنهم يستغلون ذلك فى إيهامهم بتجنب عمل محاضر نظير مبالغ مالية.

من جانبها قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية حبس سائق، و3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى انتحال صفة موظفى جهاز حماية المستهلك، والنصب على أصحاب المتاجر ومحال السوبر ماركت، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات لهم.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول النشاط الإجرامى للمتهمين وبيان وجود وقائع أخرى من عدمه .

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المقطم، بلاغا من "محمد م م" 29 سنة، صاحب سوبر ماركت، بتردد أربعة أشخاص على المحل ملكه مدعيين أنهم من جهاز حماية المستهلك، وأنه يرتاب فى أمرهم.

وعلى الفور انتقل معاون مباحث القسم، وتمكن من ضبطهم، وتبين أنهم كل من "نديم ص أ" 26 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 10 قضايا آخرها "مخدرات"، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سلاح أبيض"، والمقضى فيها بالحبس شهر وغرامة 100 جنيه، و"أحمد ص ف" 75 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 5 قضايا أخرهم "نصب" والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تبديد" والمقضى فيها بالحبس 3 شهور وغرامة 300 جنيه، و"محمد ف ا"  40 سنة، سائق، والسابق اتهامه فى قضية "شيك"، و"جورج م ث" 42 سنة، عاطل.

كما تم بحوزتهم 4 كارنيه بأسماء المتهمين منسوب صدورها لوزارة التضامن الاجتماعى " الجمعية المصرية لمكافحة الغش وحماية المستهلك "، محضر مطبوع بمخالفة تموينية منسوب صدوره لوزارة التضامن الاجتماعى " الجمعية المصرية لمكافحة الغش وحماية المستهلك، وجميعها مزورة، السيارة رقم أ د ب 972 ماركة BYD " مستأجرة ".

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة التى أمرت بما سبق.


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