مغربية تذبح صديقها فى الإمارات وتقدم لحمه وجبة "مجبوس" لعمال باكستانيين

كتب : أحمد جمعة

قال موقع العين الإماراتى أن النيابة العامة فى البلاد وجهت تهمة القتل لسيدة مغربية بعد أن ثبت قتلها صديقها ذبحا وطهى جثته وتقديمها إلى عمال باكستانيين على أنها أكلة "المجبوس" بعد أن أخبرها بنيته الزواج من امرأة أخرى من بلدها.

فيما أكدت تقارير إعلامية مغربية أن القوات الأمنية بإمارة العين الإماراتية تمكنوا من اكتشاف هذه الجريمة البشعة، بعد أن تقدم شقيق الضحية ببلاغ للشرطة حول اختفاء أخيه عن الأنظار في ظروف غامضة.

وقرر شقيق الضحية اللجوء للشرطة، بعد أن كان سأل المتهمة عن أخيه، إلا أنها أنكرت معرفتها بمكانه، مدعية أنها طردته من المنزل، حيث كان يقيمان.

واعترفت المهتمة أثناء تحقيقات النيابة، بذبح الضحية وذلك بغرض الانتقام منه لأنه استغلها ماديا، بعدما كان ينوى الزواج من امرأة أخرى من نفس جنسيته، ما دفعها للتفكير فى الانتقام منه.

وأضافت، خلال التحقيقات، أنها طلبت المساعدة من أحد الأصدقاء للتخلص من أعضاء الضحية بعد تقطيعها، لتقدمها فيما بعد كوجبة "مجبوس" لبعض العمال الذين يقطنون قرب منزلها.