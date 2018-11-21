معيط: زيارة وفد البنك الأسيوى الأولى من نوعها خارج آسيا لثقل مصر دوليا

كتب - أحمد يعقوب

تختتم غدا الخميس، زيارة وفد من اعضاء مجلس الادارة التنفيذى للبنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية لمصر برئاسة شيجين شين رئيس البنك، وذلك بزيارة لمشروع الطاقة الشمسية الجديد المقام بمنطقة بنبان بأسوان والذى يضم 11 محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء النظيفة حيث يعد المشروع الأول الذى يقوم البنك الأسيوى بتمويله داخل قارة أفريقيا وخارج قارة أسيا وبقيمة 210 ملايين دولار.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية ومحافظ مصر فى البنك الأسيوى، إن وفد البنك اجرى مباحثات مهمة مع الحكومة المصرية وبنوك الاستثمار العاملة بالسوق المصرية، حيث نتطلع لمشاركة البنك فى تمويل العديد من المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها بمصر حاليا خاصة مشروعات البنية التحتية والطاقة.

وأوضح معيط، أن الزيارة التى بدأت يوم 18 نوفمبر الماضى بدعوة من الحكومة المصرية شهدت العديد من الفعاليات والاجتماعات التى شاركت فيها وزارة المالية مع أعضاء البنك من أجل التعرف على اهم المشروعات التنموية المصرية الجارى تنفيذها حاليا بالعاصمة الإدارية مثل محطات رفع المياه وتوليد الكهرباء والحى الصينى بالمدينة.

وأشار وزير المالية، إلى أن اللقاءات التى عقدت مع وفد البنك الأسيوى شهدت استعراض لأهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى وما حققته الحكومة المصرية من مؤشرات ايجابية بموازنة الدولة وزيادة حجم المشروعات الاستثمارية مما كان له بالغ الأثر فى إشادة عدد من المؤسسات الدولية بنجاح برنامج الإصلاح ورفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقرة إلى إيجابية من قبل مؤسسة استاندرد اند بورز للتصنيف الائتمانى، لافتا إلى أن زيارة الوفد تعد الأولى من نوعها لإحدى الدول خارج أسيا مما يعكس ثقل مصر دوليا وإقليميا.

وأضاف معيط، أن الوفد ركز خلال الاجتماعات على استعراض فرص تعزيز التعاون مع مصر فى اطار جهود تعزيز التعاون بين الدول الاعضاء بالبنك البالغ عددها 87 دولة، إلى جانب عرض فرص التمويل التى يتيحها البنك لمؤسسات القطاع الخاص.

من جانبه أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية وعضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأسيوى، أن الزيارة استهدفت تعزيز الترابط بين الدول الأعضاء من أسيا وأفريقيا بشكل عام ومع جمهورية مصر العربية بشكل خاص، مشيرا إلى قيام وزارة المالية بتنظيم زيارة خاصة للوفد لقناة السويس شملت زيارة المنطقة الاقتصادية فى شرق بورسعيد والمزارع السمكية الجديدة وتفقد النفق الجارى إنشائه أسفل القناة بالإسماعيلية ضمن 6 أنفاق يجرى انشائها اسفل القناة لربط سيناء بالوادى إلى جانب عقد اجتماع لوفد البنك وممثلى وزارة المالية مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، حيث تناول الاجتماع الدور المهم الذى تقوم به قناة السويس فى ربط قارتى أسيا وأفريقيا واهم التطورات التى شهدتها قناة السويس مثل حفر القناة الجديدة وما تبعها من توسعة فى المجرى الملاحى لتيسير حركة الملاحة بين الشرق والغرب واستيعاب أكبر عدد ممكن من السفن فى أقل وقت ممكن إلى جانب استعراض مشروع تنمية محور قناة السويس بما يضمه من تطوير شامل للمنطقة و6 موانئ بها وإقامة مناطق صناعية وخدمية جديدة.

وأشار إلى أن الوفد اشاد بكل هذه المشروعات التى تشهدها قناة السويس والرؤية الطموحة التى تتبناها الحكومة المصرية لتطوير المنطقة من اجل تحويل القناة لمركز اقليمى للتجارة العالمية.

وشارك وفد البنك الأسيوى فى عدة اجتماعات مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية كما شارك فى اجتماع مع رؤساء وممثلى اهم مؤسسات التمويل الدولية والبنوك الحكومية والاستثمارية للتعرف على أهم السياسات المالية والاقتصادية التى تتبناها الحكومة المصرية والتعرف على المشروعات التنموية المستهدف إقامتها خلال الفترة المقبلة وفرص تعزيز سبل التعاون بين الحكومة المصرية والبنك.

جدير بالذكر أن مصر شهدت خلال الفترات الماضية عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من الدول الأسيوية والأوربية والأفريقية بتوجيهات من القيادة السياسية لبحث سبل التعاون بين مصر وحلفاؤها الدوليين فى مختلف المجالات الحيوية والاستثمارية وتبادل التعاون والخبرات فى المجالات التى تمس حياة المواطن كملفى التعليم والصحة والطاقة.