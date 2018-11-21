مصدر أمنى: لا صحة للعثور على قنبلة بميدان الجيزة

كتب محمود عبد الراضي و دينا الحسيني

نفى مصدر أمنى ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن العثور على قنبلة بميدان الجيزة .

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغاً يفيد بالعثورعلى حقيبة يد "لاب توب" بجوار إحدى محطات تموين السيارات بالمنطقة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين سلبية البلاغ وأن الحقيبة تحتوى على بعض الأوراق والفواتير تخص أحد المواطنين "تم تحديده" ويرجح أن يكون قد تركها سهواً بمحل العثور عليها وجارى استدعاءه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.