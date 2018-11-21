مسلحون يخطفون متطوعة إيطالية ويصيبون 5 فى هجوم بكينيا

رويترز

قالت الشرطة الكينية اليوم الأربعاء إن مسلحين مجهولين خطفوا متطوعة إيطالية بمنطقة كيليفى الساحلية فى هجوم أسفر أيضا عن إصابة 5 أشخاص.

وقال جهاز الشرطة الوطنى على تويتر "العصابة... خطفت امرأة إيطالية تبلغ من العمر 23 عاما ومتطوعة فى منظمة أفريقيا ميليله أونلوس غير الحكومية التى تنشط فى المنطقة". وأضاف أن المصابين نقلوا إلى المستشفى وأن أفراد الشرطة يتعقبون المهاجمين.

ولم تكشف الشرطة الكينية عما إذا كان المشتبه بهم فى الهجوم متشددين من حركة الشباب الإسلامية التى تتمركز فى الصومال المجاور للبلاد وشنت هجمات مميتة فى كينيا لسنوات بما فى ذلك هجوم على مركز للتسوق فى العاصمة نيروبى عام 2013 أسفر عن مقتل قرابة 70 شخصا.

وشن متشددون يشتبه بأنهم من الشباب عدة هجمات فى الشهور القليلة الماضية راح ضحيتها جنود من كينيا لكنها وقعت جميعا فى مقاطعة لامو التى تقع إلى الشمال من كيليفى وعلى الحدود مع الصومال.