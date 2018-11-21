وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن المدعي العام رفع طلب الاستئناف سعيا للحصول على حكم بالسجن لـ3 أعوام للرئيسة التي عُزلت من منصبها في بداية العام الماضي عقب اقالتها من قبل مجلس النواب.



يُذكر أن المحكمة الإقليمية أدانت بارك في يوليو الماضي بتهمة التدخل في عملية انتخاب مرشحي الحزب الحاكم آنذاك، حزب سيه-نو-ري، خلال انتخابات مجلس النواب عام 2016.



بالإضافة إلى ذلك حُكم على بارك في العديد من قضايا الفساد الأخرى، بما في ذلك ما يشمل 25 عاما في السجن وغرامة 20 مليار وان بتهمة إساءة استخدام السلطة. كما حُكم على الرئيسة المخلوعة بـ6 أعوام إضافية بتهمة الإكراه وقبول أموال غير شرعية من المكاتب الحكومية المختلفة ومن ضمنها جهاز الاستخبارات الوطنية، لتحصل بارك في المجمل على أحكام بقضاء 33 عاما في السجن.