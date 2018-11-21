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ويجتمع بجهاز تنظيم النقل لبحث إستراتيجية تطويره

محافظ القليوبية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 07:08 م
محافظ القليوبية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف محافظ القليوبية يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف
القليوبية إبراهيم سالم
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شهد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، احتفالية مديرية أوقاف القليوبية، بمناسبة المولد النبوي الشريف، والتى أقيمت الاحتفالية بمسجد ناصر بمدينة بنها، بحضور اللواء محمد عبد الوهاب السعدني السكرتير العام المساعد، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، واللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، ومحمد الحسيني رئيس مدينة شبين القناطر، ومحمد خيري رئيس مدينة طوخ، وحامد طلبة رئيس مدينة قليوب، وحمدي سلامة رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ومحمد صلاح رئيس مدينة كفر شكر، وعلي إمام نائب رئيس مدينة بنها ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية على مستوى المحافظة.

وبدأ الاحتفال بتلاوة لآيات القرآن الكريم، ثم أعقبها كلمة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والتي جاءت تحت عنوان (ميلاد سيدنا محمد ﷺ وأخلاقه)، قال فيها: "إننا نحتفل في هذه الأيام المباركة بذكرى مولد النبي المصطفى، الذي أرسى بالحكمة والموعظة الحسنة دعائم الدين القويم وأن الرسول بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وقد شهد الله تعالى له بقوله: "وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ"، وأرسله ربه رحمة للعالمين وأن الرسول منحة من الله لأمته كما إنه لولا نبينا محمد ما اهتدينا إلى الصراط المستقيم.

وأشار في كلمته، إلى أن سيدنا محمد هو رسول الإنسانية أرسله ربه رحمة للعالمين وأن رسالته رسالة عالمية لكل البشرية.

وقدم المحافظ، التهنئة لأهالي المحافظة وأجهزة المحافظة التنفيذية بمناسبة المولد النبوي الشريف، داعيًا المولى العلي القدير أن يعيد عليهم هذه المناسبة العطرة بالخير واليمن والبركات وأن يعم الرخاء والنماء أرجاء محافظة القليوبية ومصر وكافة البلاد العربية و الإسلامية.

ومن جهة أخرى، عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعا حضره مسئولي جهاز تنظيم وسائل النقل والمواصلات التابع لوزارة النقل وكل من الدكتورة إيمان ريان نائبة المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، واللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، ومدير إدارة المواقف والسرفيس، ومدير المرفق الداخلي بالمحافظة، وذلك لبحث ومناقشة إستراتجية الجهاز لتطوير وسائل النقل والمرفق الداخلي بالمحافظة.

 
 
وأكد المحافظ، أن الاجتماع تضمن مناقشة خطة زيادة عدد خطوط أتوبيس النقل العام بمدن المحافظة وزيادة عدد الرحلات في الخطوط القائمة بالفعل، بالإضافة الي دعم المحافظة من خلال عمل دراسة مرورية تضمن وفرة وسائل المواصلات للمواطنين التي تعاني منها المحافظة خصوصا في أوقات الذروة وخروج طلاب المدارس والجامعات. 
 
 

 

 

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