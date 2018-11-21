محافظ الغربية يتفقد سبيل على بك الكبير.. ويعلن عن دراسة منظومة جديدة للتخلص من القمامة

الغربيــــة عادل ضرة

أوضح اللواء هشام السعيد محافظ الغربية أنه جارى دراسة منظومة جديدة شاملة للتخلص من القمامة ومخلفات المباني بمدينة طنطا كمرحلة أولى

جاء ذلك خلال إجتماع محافظ الغربية اليوم مع ممثلي أحدى الشركات المتخصصة في جمع القمامة.

وخلال الإجتماع أكد محافظ الغربية على دراسة كافة الإقتراحات وإختيار الإقتراح المناسب وفقاً للمعايير الفنية الموضوعة

مشيراَ لدعم المحافظة الكامل للشركة المنفذه لإنجاح المنظومة الجديدة وفقا للإجراءات القانونية المحددة لذلك.

وأضاف ان هذه المنظومة سيتم تطبيقها على الشوارع الرئيسية والفرعية والوحدات السكنية والمحلات التجارية مع الحفاظ على نظافة الشوارع بصفة مستمرة.

ووجه محافظ الغربية رئيس حي أول وثان طنطا بعمل حصر شامل لكافة معدات النظافة وحالتها الفنية للإستعانة بها فى المنظومة وتوفير عدد من المعدات لمواجهة أى طارئ خلال تطبيق المنظومة.

كما طالب محافظ الغربية من القائمين على هذه المنظومة بسرعة السير في الإجراءات حتى يتم تنفيذها على أرض الواقع في أسرع وقت

مشيراً إلى أنه عند نجاح هذه المنظومة في مدينة طنطا سيتم تطبيقها تباعاً على باقي المدن والمراكز على مستوى المحافظة

كما تفقد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية المبنى الأثرى لسبيل على بك الكبير لدراسة تطويره بالتنسيق مع وزارة الآثار في إطار تطوير وتوسعه شارع الجلاء رافقة المهندسة جيهان عبد المنعم مساعد الأمين العام لشئون متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء والعميد أحمد البلتاجى ممثل عن الرقابة الإدراية والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية والدكتور محمد طمان مدير عام أثار وجه بحرى.

وأوضح محافظ الغربية أنه سيتم الحفاظ على تاريخ الأثر طبقاً لمواصفات وزارة الآثار مع مراعاة أعمال توسعة وتطوير شارع الجلاء الجارية ووضع خطة مستقبلية لإبراز الأثر والإستفادة منه ليكون من أهم العلامات الرئيسية في شوارع طنطا