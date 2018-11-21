محافظ الدقهلية: 500 جنيه شهريا لكل أسرة فى مساكن سندوب

الدقهلية - شريف الديب

التقي الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء باللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان للأعمال الخيرية حيث استعرض معه أنشطة الجمعية في محافظة الدقهلية، وأكد المحافظ حرصه على التعاون مع الجمعية فى ماتقدمه من أعمال تهدف إلى تفعيل دور الجمعيات الأهلية فى خدمة المواطنين بمختلف المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية.

ووافق شاروبيم علي مساهمة جمعية الأورمان بصرف مبلغ 500 جنيه شهريا لنحو 80 أسرة الشاغلين لعمائر الأوقاف في سندوب والذين سيتم إخلائهم إبتداء من اول سبتمبر القادم تمهيدا لبدأ تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة بناء وحداتهم السكنية وإعادة تخطيط المنطقة بشكل حضاري وبمساحات 90 متر للوحدة السكنية علي نفقة الدولة.

واتفق محافظ الدقهلية مع مدير عام جمعية الأورمان علي أن يكون صرف المبالغ الشهرية مباشرة للمواطنين المستفيدين منها دون تدخل من المحافظة وكذلك أن يستمر الصرف حتي الإنتهاء من بناء الوحدات السكنية وعودة المواطنين إليها بالكامل حضر اللقاء المهندس ومختار الخولي السكرتير العام للمحافظة وعبد الخالق سلامة مدير جمعية الأورمان فرع الدقهلية.