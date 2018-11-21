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محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد أبوبصل.. صور

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 04:29 م
محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد أبوبصل.. صور الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء بتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند لطفى فكرى عبدالكريم الذى استشهد أثناء تأدية الواجب فى سيناء حيث وصل المحافظ إلى قرية أبو بصل بمركز بلقاس والتقى بوالدة الشهيد وشقيقه حيث أكد لهما ولأفراد أسرته ولأهل القرية الذين حضروا للترحيب بالمحافظ أن الدولة تقدر من ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل أمنها واستقرارها والذين يتصدون للإرهاب والإرهابيين الذين لا وطن ولا دين لهم.

وأضاف شاروبيم: إننا جميعا نقدر هذه الأسرة المصرية الأصيلة التى قدمت زهرة من الزهور الشابة فداء للوطن.

والتقى المحافظ بعمدة القرية سامى ابراهيم الذى ابدى رغبته فى التبرع بقطعة أرض مساحتها 12 قيراط لإقامة مركزا للشباب ووحدة صحية لخدمة أبناء القرية الذين يعانون من عدم وجودهم ويلجئون الى القرى المجاوره فى حالة أى طارئ صحى.  

وقدم شاروبيم الشكر للمواطنين وأعلن أنه سوف يقدم كافة التسهيلات اللازمة للإسراع فى إقامة الخدمات التى تحتاجها القرية، كما وافق على مطلب اهالى القريه الخاص برصف المدخل الرئيسى للقريه والطريق المؤدى إلى المقابر، كما طالبت أسرة الشهيد لطفى فكرى عبد الكريم بإطلاق اسمه على إحدى المدارس ووعد محافظ الدقهلية بدارسة هذا المطلب.

رافق الدكتور شاروبيم فى تقديم واجب العزاء محمد الشيوى رئيس مركز ومدينة بلقاس وأشرف بكر رئيس مركز ومدينة شربين.

 

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