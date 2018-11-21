محافظ الدقهلية : المحافظة الأولى فى الاستجابة لشكاوى المواطنين

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أن المحافظة احتلت المركز الأول على جميع محافظات الجمهورية وعددها 27 محافظة فى الاستجابة لشكاوى المواطنين وحل مشكلاتهم.

وأضاف محافظ الدقهلية، إن ذلك جاء نتيجة تكاتف جميع قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتعاون المثمر بينهم، وأضاف أننا نعمل لصالح المواطنين دائما لحل المشكلات التى تواجه المحافظة، ولدينا أولويات نعمل على تحقيقها وفى مقدمتها ملفات النظافة والطرق والإنارة وقبلهم الصحة والتعليم بالطبع.

وأشار شاروبيم إلى أن تحقيق الدقهلية للمركز الأول جاء وفقا لما أعلنه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى تقريره أمس عن مدى استجابة المحافظات للشكاوى التى تقدم بها المواطنون، والتى جاء فى مقدمتها شكاوى خاصة بالنظافة والاشغالات والبناء المخالف.

وأكد محافظ الدقهلية، على استمرار الجهود المبذولة من قبل رؤساء المراكز والمدن والأحياء للارتقاء بالخدمات التى تقدم للمواطنين من أبناء الدقهلية، وقدم شاروبيم الشكر لجميع العاملين بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية، مطالبا إياهم باستمرار الأداء على نفس المستوى الذى جعل المواطنين يشيدون بهذا الأداء.