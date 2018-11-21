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مباحث الآداب تضبط المتحرش بطلاب جامعة المنصورة

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 01:13 م
مباحث الآداب تضبط المتحرش بطلاب جامعة المنصورة اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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تمكن ضباط مباحث الآداب بالدقهلية من إلقاء القبض على المتحرش الذى ظهر بالفيديو المتدأول على مواقع التواصل الاجتماعى، ويقوم بالتحرش بالطالبات أمام بوابة الجامعة بميدان الكتاب.

 

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بتمكن مباحث الآداب برئاسة العميد عصام ابو عرب رئيس مباحث الآداب بالدقهلية، من تحديد هوية المتحرش الذى ظهر فى فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك) حيث يقوم المتهم بالتحرش بالطالبات أثناء استقلال سيارات السرفيس وبعدما يقوم بالإمساك ببعض المناطق الحساسة لهن يرفض ركوب السيارة، وتم تكرار الواقعة أكثر من مرة، حتى قامت إحدى الفتيات بتصويره ونشره.

 

وتم إعداد مأمورية وتم إلقاء القبض عليه، وتبين أنه مقيم بمدينة المنصورة، وتبين أنه موظف بأحد المصالح الحكومية، وجارى التحقيق معه وتحرير محضر بالواقعة.


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