video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 08:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ما بين حق الانتفاع ونظام BOT.. تفاصيل 3 مشروعات جديدة بشرق بورسعيد × 17 معلومة

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 08:00 ص
ما بين حق الانتفاع ونظام BOT.. تفاصيل 3 مشروعات جديدة بشرق بورسعيد × 17 معلومة الفريق مهاب مميش
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

ما بين نظامى حق الانتفاع وBOT، وقع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، 3 عقود جديدة مع مستثمرى المنطقة الشمالية للمنطقة الاقتصادية التابعة للهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، وجاءت تفاصيل المشروعات الثلاثة والموقع تعاقداتها أمس،  والمقرر تنفيذها بمنطقة شرق بورسعيد الواقعة بالمنطقة الشمالية، كالتالى:

1- المشروع الأول تم توقيع تعاقده مع شركة تى سى أى سنمار

2- المشروع عبارة عن استغلال لمساحة أرض بنحو 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية لشرق بورسعيد

3- تم تخصيص الأرض بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات

4- الأرض مخصصة لتستغلها الشركة فى تشغيل المصانع الخاصة بها والتى تعمل فى نشاط استخراج وإنتاج وتشوين الملح

5- المشروع الثانى، تم توقيع تعاقده مع شركة سيسكو ترانس

6- المشروع يتمثل فى إنشاء محطة متعددة الأغراض لجميع أنواع البضائع والصب الجاف

7- ينفذ هذا المشروع بميناء شرق بورسعيد على مساحة تداول 380 ألف متر

8- يبلغ طول الرصيف بالميناء الذى ستشغله المحطة الجديدة 900 متر

9- تم توقيع تعاقد هذا المشروع بين الهيئة الاقتصادية وشركة سيسكو بنظام BOT.

10- من المتوقع أن يتم التشغيل الجزئى للمشروع منتصف 2019.

11- تصل الاستثمارات المستهدفة من المحطة الجديدة المقرر إنشائها ما يقرب من 1.5 مليار جنيه

12- يوفر هذا المشروع 300 فرصة عمل مباشرة، و 2000 فرصة غير مباشرة

13- المشروع الثالث، تم توقيع تعاقده مع شركة لايف بتروكيم

14- المشروع يتمثل فى إنشاء محطة تداول للصب السائل بميناء غرب بورسعيد

15- استثمارات هذا المشروع تصل إلى 160 مليون جنيه

16- المحطة الجديدة المقرر إنشائها ستتولى تشغيل رصيف بالميناء بطول 150 متر لتداول المواد الكيميائية.

17- تصل الطاقة التخزينية للمحطة نحو 35 ألف طن

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مهاب مميش: 45 سفينة بحمولة 3 ملايين طن عبرت قناة السويس

شرق بورسعيد

المنطقة الاقتصادية

الهيئة الاقتصادية

المنطقة الشمالية

مهاب مميش

اخبار الاقتصاد المصرى




لا تفوتك
فيديو.. وزير الأوقاف: سيدنا محمد كان رسولا ورئيسا وعلينا التفريق بين أحكامه فى ذلك

فيديو.. وزير الأوقاف: سيدنا محمد كان رسولا ورئيسا وعلينا التفريق بين أحكامه فى ذلك

كاتب سعودى :السعوديون قاطعوا المنتجات والسياحة التركية وأدعوهم لزيارة مصر

كاتب سعودى :السعوديون قاطعوا المنتجات والسياحة التركية وأدعوهم لزيارة مصر

ناهبة آثار العرب.. المياسة شقيقة تميم وراء عمليات سرقة الآثار المصرية عقب فوضى ثورة يناير.. مصادر بالمعارضة: جندت عناصر داعش فى سوريا والعراق لنهب الحضارة السومرية والبابلية.. وتستغل متاحف قطر لغسيل الأموال

ناهبة آثار العرب.. المياسة شقيقة تميم وراء عمليات سرقة الآثار المصرية عقب فوضى ثورة يناير.. مصادر بالمعارضة: جندت عناصر داعش فى سوريا والعراق لنهب الحضارة السومرية والبابلية.. وتستغل متاحف قطر لغسيل الأموال

الأهلى يسعى إلى تخطى 5 مطبات فى مواجهة الوصل الإماراتى.. التغلب على "صدمة" الخسارة الأفريقية.. التغلب على أزمة غياب الأساسيين للإصابة.. ارتباك الشناوى بعد لقاء تونس.. الضغط الجماهيرى.. والإبقاء على كارتيرون

الأهلى يسعى إلى تخطى 5 مطبات فى مواجهة الوصل الإماراتى.. التغلب على "صدمة" الخسارة الأفريقية.. التغلب على أزمة غياب الأساسيين للإصابة.. ارتباك الشناوى بعد لقاء تونس.. الضغط الجماهيرى.. والإبقاء على كارتيرون

شاهد.. أغرب 5 إطلالات للفنانين من مهرجان القاهرة السينمائى × 6 صور

شاهد.. أغرب 5 إطلالات للفنانين من مهرجان القاهرة السينمائى × 6 صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة