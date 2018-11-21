ماى: لا نستبعد جبل طارق من مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبى

وكالات

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، أن وضع أهالي منطقة جبل طارق، التي تتمتع بحكم ذاتي تابعة للتاج البريطاني، سيكون ضمن مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي بحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك للانباء .

وقالت ماي في جلسة مساءلة تيريزا ماي أمام مجلس العموم بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي"، نحن ندعم أهالي جبل طارق، وكانوا في صميم مفاوضاتنا، وأنا سعيدة جدا، أننا اتفقنا على بروتوكول يكون ضمن حزمة متكاملة في اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي".

واتخذت المملكة المتحدة قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 يونيو 2016. وبدأت إنجلترا بعده رسميا مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعيلها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.

وتزامنا مع الذكرى الثانية لاستفتاء خروج لندن، قام آلاف من المتظاهرين بالخروج لإعادة التصويت، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة البريطانية.

وكان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد قاما على المستوى الفني بتنسيق أحكام اتفاق شروط "الطلاق" المرتقب. وتمكنت تيريزا ماي من إقناع أكثرية الوزراء بتأييد الوثيقة، لكن بعض الوزراء أعربوا عن عدم رضاهم وقدموا استقالتهم.