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كوسوفو تفرض ضريبة بنسبة 100% على الواردات من صربيا والبوسنة

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 05:45 م
كوسوفو تفرض ضريبة بنسبة 100% على الواردات من صربيا والبوسنة رئيس كوسوفو
أ ش أ
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قررت كوسوفو فرض ضريبة بنسبة 100% على كل السلع المستوردة القادمة من صربيا والبوسنة والهرسك.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية أن القرار يعد خطوة انتقامية ضد ما أسماه نائب رئيس وزراء كوسوفو "الحملة العدوانية الصربية ضد كوسوفو في الساحة الدولية".

وفشلت كوسوفو في الانضمام إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" بعد ما اعتبرته حملة صربية ضد انضمامها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرضت كوسوفو ضريبة بنسبة 10 في % على البضائع من صربيا والبوسنة والهرسك، وكلتاهما لم تعترفا باستقلال كوسوفو عام 2008.

 


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