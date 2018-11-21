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الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 06:33 م
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قطع المياه عن كفر طهرمس وشارعى فيصل والهرم ومتفرعاتهما 6 ساعات

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 06:35 م
قطع المياه عن كفر طهرمس وشارعى فيصل والهرم ومتفرعاتهما 6 ساعات قطع مياه أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن إضطرارها لقطع خدمات مياه الشرب عن مناطق " كفر طهرمس ، فيصل ومتفرعاته ، الهرم ومتفرعاته، منشأة البكارى، المريوطية ، المنصورية " وذلك اعتباراً من الساعة الـ 12 مساء يوم الجمعة الموافق 23/11/2018 وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 24/11/2018 وذلك لقيامها بتنفيذ أعمال تركيب طلمبات جديدة بتوسعات محطة مياه إمبابة بالإضافة إلى أعمال صيانة بالرافع اليابانى بنادى الرماية " المغذى لمناطق فيصل والهرم " .
 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فى تصريحات له، على أهمية أعمال التوسعات التى تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة والتى تأتى ضمن خطة المحافظة لزيادة عدد المحطات وإجراء توسعات لبعض المحطات الأخرى المغذية للشبكات بالأحياء ذات الكثافة السكانية والتى على رأسها أحياء " شمال الجيزة ، بولاق الدكرور ، العمرانية ، الهرم " والتى من شأنها زيادة حصة المحافظة من مياه الشرب والقضاء على مشكلات ضعف المياه فى تلك المناطق والإستغناء عن نظام المناوبات والذى عانى منه المواطنين طويلاً .
 
 
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشئات الحكومية والخاصة بالمناطق المتأثرة بتدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الإنقطاع .
 
وخصصت شركة مياه الشرب والصرف الصحى رقم طوارىء 125 لتلقى شكاوى المواطنين وتوفير سيارات مياه نقية عند الطلب .
 

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