فيديو وصور.. حفل تخرج "طب أسيوط" على أنغام حمو بيكا.. والجامعة: لم نصرح به

أسيوط ـ محمود عجمى

تداول عدد من طلاب جامعة أسيوط، فيديوهات لحفل تخرج الدفعة 53 بكلية الطب، على أنغام مهرجان حمو بيكا "رب الكون ميزنا بميزة" وبالجلباب والطبل البلدى.

وقام الطلاب بالخروج فى بهو الكلية وقيام آخرين بالاحتفال على أنغام المهرجانات وعزف الطبل البلدى والمزمار فى أجواء خيمت عليها الفرحة والسعادة لطلاب الدفعة 53 بكلية الطب، فيما سادت حالة من الاستياء لدى رواد موقع التواصل الاجتماعى اعتراضا على الاحتفال على أنغام مهرجان حمو بيكا.

من جانبها أصدرت إدارة جامعة أسيوط بيانا، حول فيما يخص الفيديو الذى تم تدأوله مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى، ويتضمن احتفال طلبة أحدى الكليات بتخرجهم على موسيقى أحد الأغانى الشعبية داخل الجامعة.

فتنوه إدارة الجامعة على أن الحفل لم يتم تنظيمه بمعرفة إدارة الجامعة أو الإدارات المختصة، أو بإذن أو تصريح رسمى منهم، كما تؤكد إدارة الجامعة على احترامها لحريات الأفراد، وتقديرها لمشاعر فرحة الطلاب وسعادتهم بالتخرج، وهو ما يجب أن يتم فى إطار احترامهم للحرم الجامعى والأعراف والتقاليد الجامعية.

وأوضح البيان، أنه تم التنبيه على الإدارات المركزية المختصة وبفروعها بالكليات بضرورة مراجعة المحتوى الفنى المتضمن فى الحفلات الطلابية، للتأكد من عدم اشتماله على فقرات غنائية مسفة أو دون المستوى.



حفل تخرج طلاب كلية الطب بجامعة أسيوط



حفل تخرج طلاب كلية الطب بجامعة أسيوط



حفل تخرج طلاب كلية الطب بجامعة أسيوط



حفل تخرج طلاب كلية الطب بجامعة أسيوط



حفل تخرج طلاب كلية الطب بجامعة أسيوط



حفل تخرج طلاب كلية الطب بجامعة أسيوط