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فيديو وصور.. حفل تخرج "طب أسيوط" على أنغام حمو بيكا.. والجامعة: لم نصرح به

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 03:33 م
فيديو وصور.. حفل تخرج "طب أسيوط" على أنغام حمو بيكا.. والجامعة: لم نصرح به فرحة الطلاب بعد تخرجهم
أسيوط ـ محمود عجمى
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تداول عدد من طلاب جامعة أسيوط، فيديوهات لحفل تخرج الدفعة 53 بكلية الطب، على أنغام مهرجان حمو بيكا "رب الكون ميزنا بميزة" وبالجلباب والطبل البلدى.

وقام الطلاب بالخروج فى بهو الكلية وقيام آخرين بالاحتفال على أنغام المهرجانات وعزف الطبل البلدى والمزمار فى أجواء خيمت عليها الفرحة والسعادة لطلاب الدفعة 53 بكلية الطب، فيما سادت حالة من الاستياء لدى رواد موقع التواصل الاجتماعى اعتراضا على الاحتفال على أنغام مهرجان حمو بيكا.

 

من جانبها أصدرت إدارة جامعة أسيوط بيانا، حول فيما يخص الفيديو الذى تم تدأوله مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى، ويتضمن احتفال طلبة أحدى الكليات بتخرجهم على موسيقى أحد الأغانى الشعبية داخل الجامعة.

 

فتنوه إدارة الجامعة على أن الحفل لم يتم تنظيمه بمعرفة إدارة الجامعة أو الإدارات المختصة، أو بإذن أو تصريح رسمى منهم، كما تؤكد إدارة الجامعة على احترامها لحريات الأفراد، وتقديرها لمشاعر فرحة الطلاب وسعادتهم بالتخرج، وهو ما يجب أن يتم فى إطار احترامهم للحرم الجامعى والأعراف والتقاليد الجامعية.

 

وأوضح البيان، أنه تم التنبيه على الإدارات المركزية المختصة وبفروعها بالكليات بضرورة مراجعة المحتوى الفنى المتضمن فى الحفلات الطلابية، للتأكد من عدم اشتماله على فقرات غنائية مسفة أو دون المستوى.

 

حفل تخرج طلاب كلية الطب بجامعة أسيوط (1)
حفل تخرج طلاب كلية الطب بجامعة أسيوط

 

حفل تخرج طلاب كلية الطب بجامعة أسيوط (2)
حفل تخرج طلاب كلية الطب بجامعة أسيوط

 

حفل تخرج طلاب كلية الطب بجامعة أسيوط (3)
حفل تخرج طلاب كلية الطب بجامعة أسيوط 

 

حفل تخرج طلاب كلية الطب بجامعة أسيوط (4)
حفل تخرج طلاب كلية الطب بجامعة أسيوط 

 

حفل تخرج طلاب كلية الطب بجامعة أسيوط (5)
حفل تخرج طلاب كلية الطب بجامعة أسيوط

 

حفل تخرج طلاب كلية الطب بجامعة أسيوط (6)
حفل تخرج طلاب كلية الطب بجامعة أسيوط

 

حفل تخرج طلاب كلية الطب بجامعة أسيوط (7)
حفل تخرج طلاب كلية الطب بجامعة أسيوط 

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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

بلاش تعقيد

مش كل واحد على التواصل الاجتماعى يعترض على حاجة نمشى وراه الطلبة بيحتفلوا وده حقهم 100 % لو الاغنية مش قوى نبقى نفهمهم بعدين وبعدين الاحتفال والفرحة وتشغيل الاغانى افضل من التعصب والتطرف والارهاب فى المرحلة الجامعية ربنا يحمى شبابنا وبناتنا

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

كلية الطب

كلية الطب بتخرج اطباء على انغام حمو بيكا .. تخيلوا دول مستقبلا هيعالجوا المرصى ازاى .. ثم مين ده حمو بيكا .. استر يارب على اجيال المستقبل

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