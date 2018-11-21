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فيديو.. طفل سعودى يطلب سيارة من محمد بن سليمان.. وولى العهد: أبشر

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 07:23 ص
فيديو.. طفل سعودى يطلب سيارة من محمد بن سليمان.. وولى العهد: أبشر محمد بن سلمان
كتب إسلام جمال
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طلب طفل سعودى، من ولى العهد محمد بن سلمان، منحه سيارة مرسيدس، فى أثناء خروجه من أحد المبانى، متوجها إلى منطقة الجوف.

واعترض الطفل السعودى الذى كان برفقة أبيه، الأمير محمد بن سلمان، فى أثناء خروجه من المبنى، وكان الأب يريد أن يلتقط هو وابنه صورة بصحبة الأمير.

 

#فيديو 🔴

 

إلا أن الطفل باغت الأمير بطلب سيارة مرسيدس، ورد عليه ولى العهد بقوله: "على خشمى أبشر إن شاء الله"، وذهب مغادرا فى سيارته.


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