فيديو.. طفل سعودى يطلب سيارة من محمد بن سليمان.. وولى العهد: أبشر

طلب طفل سعودى، من ولى العهد محمد بن سلمان، منحه سيارة مرسيدس، فى أثناء خروجه من أحد المبانى، متوجها إلى منطقة الجوف.
واعترض الطفل السعودى الذى كان برفقة أبيه، الأمير محمد بن سلمان، فى أثناء خروجه من المبنى، وكان الأب يريد أن يلتقط هو وابنه صورة بصحبة الأمير.
#فيديو 🔴
.— خبر عاجل (@AjelNews24) ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨
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شاهد سمو #ولي_العهد يلبي طلبًا لطفل في #تبوك .. بقول :
أبشر
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.#تبوك_ترحب_بالملك_سلمان
. pic.twitter.com/MCwF6z6tns
إلا أن الطفل باغت الأمير بطلب سيارة مرسيدس، ورد عليه ولى العهد بقوله: "على خشمى أبشر إن شاء الله"، وذهب مغادرا فى سيارته.
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