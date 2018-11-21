فى اليوم العالمى للتليفزيون.. 169.3 ألف ساعة للبث المرئى خلال 2018/2017

كتبت- هبة حسام

بمناسبة اليوم العالمى للتليفزيون الذى يحتفل به يوم 21 نوفمبر من كل عام، أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانا صحفيا حول تلك المناسبة، حيث أعلن الجهاز فى بيانه أن إجمالى عدد ساعات البث المرئى لكافة قنوات التليفزيون ( القنوات الرئيسية – الفضائية المصرية – القنوات الإقليمية – قنوات النيل المتخصصة – القنوات الإخبارية )، بلغ 169.3 ألف ساعة عام 2017/2018، مقابل 173.2 ألف ساعة عام 2016/2017، بنسبة انخفاض قدرها 2.2%.

وأرجع الجهاز فى بيانه سبب انخفاض ساعات البث المرئى إلى توقف بث قناة التعليم العالى، لافتا إلى احتلال المجال الاجتماعى النصيب الأكبر فى عـدد ساعات الإرسال عام 2017/2018ن حيث بلغ 39037 ساعة بنسبة 23.1 % من إجمالى عدد الساعات بمتوسط 107 ساعة يوميًا، تلاه المجال السياسى بعدد ساعات 24600 ساعة بنسبة 14.5 % بمتوسط 67.4 ساعة يوميًا، ثم المجال الترفيهى بعـدد ساعـات 23603 ساعة بنسبة 13.9% بمتوسط 64.7 ساعة يوميًا.

كما أشار البيان إلى المتوسط اليـومى لساعات الـبـث المرئى بالقـنوات الرئيسية والإقليمية ( الأولى، الثانية، القاهرة، القنال، الإسكندرية، الدلتا، الصعـيد، طـيبة)، والذى بلغ 152 ساعة يـومـيا عام 2017/2018، فيما بلـغ إجـمالى عـدد ساعـات بـث قـطـاع التـليـفزيـون (القناة الأولى – الثانية – الفضائية المصرية - الفضائية الموجهة لأمريكا) 34.7 ألف ساعة.

وتضمن البيان، الإشارة إلى عدد ساعات البث المرئى لقطاع القنوات الإقليمية (القاهرة – القنال – الإسكندرية – الدلتا – الصعيد– طيبة)، والذى بلغ 38247 ساعة عام 2017/2018، مقابل 38437 ساعة عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها 0.5%، وعلى مستوى الخدمات الإخبارية قناة مصر الإخبارية – النيل الدولية – إذاعة الأخبار راديو مصر)، أوضح جهاز الإحصاء، أن عدد ساعات البث لها، بلغ 26280 ساعة وتتضمن عدد ساعات الإرسال 8760 ساعة خاصة بالبث المسموع لراديو مصر.

فيما بلغ إجمالى ساعات بث قطاع قنوات النيل المتخصصة (دراما – سبورت – لايف – سينما – كوميدى – الأسرة والطفل – الثقافية– القناة التعليمية – ماسبيرو زمان) 78840 ساعة خلال عام 2017/2018 مقابل 82472 ساعة عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها 4.4%.

وحقق المجال الإجتماعى أعلى نسبة عدد ساعات للبث المرئى بقطاع قنوات النيل المتخصصة عام 2017/2018، حيث بلغ 22665 ساعة بنسبة 28.8% من إجمالى عدد ساعات الإرسال، تلاه المجال الترفيهى بـ 16213 ساعة بنسبة 20.6%.

ومن الجدير بالذكر، أن اليوم العالمى للتلفزيون، هو مناسبة عالمية أقرتها الأمم المتحدة فى ذكرى إحياء أول منتدى عالمى للتليفزيون عام 1996، واعترافا بالتأثير الكبير (لصندوق الدنيا) فى صنع القرار من خلال عرض كل جوانب الخبر أو الحدث والرأى العام فيه، كما ينقل المنازعات والتهديدات التى يتعرض لها السلام والأمن، وأيضًا دوره المحورى فى زيادة التركيز على القضايا الرئيسية والحاسمة، ولأن التليفزيون له تأثير كبير على الشباب من خلال ما يعرضه من صور مشرفة.