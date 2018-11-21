فودافون تعلن تعيين 1000 موظف جديد فى الشركة العام الحالى

كتب عبد الحليم سالم - تصوير كريم عبد العزيز

قال إلكسندر فرومان الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر مصر، إنه تم تعيين 1000 موظفا جديدا فى الشركة خلال العام الحالى بجانب نحو 14 ألف آخرين معينيين من قبل.

جاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر الذى عقدته الذى عقدته شركة POD اليوم، بحضور حلمى غازى الرئيس التنفيذى لبنك اتش اس بى سى، و وجمال صلاح رئيس POD ،ونهى سعد رئيس الاعلام والاتصالات الخارجية بفودافون مصر ،وأيمن عصام رئيس العلاقات الخارجية بفودافون ونادية لملوم المدير التنفيذى للجمعية المصرية البريطانية.

وأضاف أن الشركة استثمرت 45 مليار جنيه فى مصر خلال 20 سنة بخلاف استثمار 4.5 مليار جنيه العام الخالى على تطوير الشبكة ،علاوة على الاستثمار فى القوى البشرية المصرية.

وقال ردا على سؤال "اليوم السابع" إن السوق المصرية لم تتشبع حتى اليوم وهناك 50٪ من العملاء لا يستخدمون النت حتى الان من 44 مليون عميل للشركة .