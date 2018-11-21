فريق طبى بـ"بنها الجامعى" ينجح فى استخراج قشرة لب من القصبة الهوائية لطفل

القليوبية- إبراهيم سالم

نجح فريق طبى بقسم جراحة القلب والصدر لمستشفى بنها الجامعى برئاسة الدكتور محمد الجزار، فى إجراء جراحة عاجلة لاستخراج قشرة لب أبيض من القصبة الهوائية للطفل "مالك محمد" من قليوب الذى يبلغ من العمر سنة ونصف، بعد ما استنشقها الطفل عن طريق الخطأ منذ 3 أيام، مما تسببت فى شبه اختناق كامل للطفل حتى وصلت نسبة الأكسجين فى الدم إلى 82%، وحضر الطفل إلى المستشفى شبه غائب عن الوعى بسبب نقص الأكسجين فى الدم ويعانى أعراض الاختناق.

وأكد الدكتور محمد الجزار قائد الفريق الجراحى، على أن والد الطفل ذهب إلى مستشفى قصر العينى ولم يجد مناظير مقاس الأطفال لديهم وذهب إلى أكثر من مستشفى فى المنوفية والغربية ولم يجد مقاس الأطفال، لكن توافر جميع مقاسات مناظير الأطفال بالقسم جعل إجراء العملية ممكنا وهو ما تم بالفعل.

وشدد "الجزار"، على أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم من اللعب باللب أو السودانى أو دبابيس الطرح للسيدات، لأنها تمثل خطورة داهمة عليهم مع حداثة سنهم، متوجها بالشكر إلى الفريق الطبى الذى شارك فى إجراء العملية.