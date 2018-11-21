غدا.. طب أسنان القاهرة تحتفل بتخريج الدفعة 89 بحضور وزير التعليم العالى

وائل ربيعى

تنظم كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة حفلًا لتخرج الدفعة 89 تحت رعاية وحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة يوم غد الخميس.

ومن المقرر أن يشهد الحفل نواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة، ونخبة من اساتذة طب الأسنان على مستوى الجامعات المصرية. وأكد الدكتور عاطف شاكر عميد الكلية، أن خريجى طب أسنان القاهرة على مر السنوات استطاعوا أن يثبتوا مدى كفاءتهم على مستوى القطر المصرى لاسيما الوطن العربى، واستكمالًا للدور الرائد المنوط به طبيب الأسنان لخدمة المجتمع؛ حرصت الكلية على توفير وتطوير كافة إمكانياتها لتواكب أحدث الطرق العلمية على مستوى العالم من معامل وأدوات تدريب بهدف إعداد خريجين متميزين.

وأوضحت الدكتورة منال العسلى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن التخرج يعد بمثابة نقطة انطلاق جديدة للطلاب فى حياتهم العملية، لافتًه إلى أن الخريجين بعد أن تم صقلهم بكافة الخبرات اللازمة للحياة العملية داخل جدران الكلية على أيدى كوكبة من أساتذة طب الأسنان؛ يجب عليهم مواصلة دراستهم من خلال الدراسات العليا لتنمية مهاراتهم، وأوصى الخريجين بضرورة العمل على تطوير مهاراتهم بعد التخرج ومواصلة رفع أسم ومكانة طب أسنان القاهرة فى سوق العمل.