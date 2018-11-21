video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 02:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

غدا.. أخر موعد لتلقى طلبات الراغبين فى شغل 200 وظيفة ببنك ناصر

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 01:30 ص
غدا.. أخر موعد لتلقى طلبات الراغبين فى شغل 200 وظيفة ببنك ناصر الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق
أعلن الدكتور شريف فاروق نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أن أخر موعد للتقدم لشغل 200 وظيفة بالدرجة الثالثة لدى البنك للحاصلين على بكالوريوس تجارة وما يعادله وليسانس حقوق، ومن يجيدون اللغة الإنجليزية هو غدا  الخميس، وأنه يتم حاليا تلقى الطلبات من خلال البريد الإلكترونى للمعهد المصرفىNSB.EBI.GOV.EG .
 
وكان  الدكتور شريف فاروق نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى قد أكد  فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه عقب الانتهاء من تقديم طلبات الراغبين وفقا للشروط سيتم عمل اختبار للمتقدمين للتأكد من اجتيازهم الاختبارات، وأنه يشترط أن يكون المتقدم من خريجى الجامعات أو الأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية والدولية بشرط حصولهم على درجة البكالوريوس أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير جيد على الأقل، وستكون الأفضلية للأعلى تقديرًا وأن يكونالمتقدم من دفعات 2012، 2013  2014 ، 2015 ،2016 ، 2017 ، 2018.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التضامن" تنظم ورشة عمل لدراسة تيسير تراخيص الحضانات غدا

مؤسسات الرعاية الاجتماعية فى التضامن تحتفل بالمولد النبوى الشريف

بنك ناصر

وظائف بنك ناصر

التضامن

غادة والى




لا تفوتك
حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة