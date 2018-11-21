غداً انطلاق «بداية مش نهاية» لعرض 500 قصة نجاح للغارمات

كتب عبد اللطيف صبح

تنطلق غداً أعمال المنتدى الختامى «بداية مش نهاية» لمشروع «حياة جديدة» الذى تقيمه «جمعية رعاية أطفال السجينات» برعاية وحضور وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، لعرض 500 قصة نجاح للغارمات وأطفالهن فى مجال التمكين الاقتصادى ودمج الفئات المهمشة والفقيرة، الخميس 22 نوفمبر بهيلتون رمسيس فى العاشرة صباحاً.

ويأتى هذا المنتدى فى إطار الشراكة بين الجمعية ومؤسسة دروسوس، يحضر المنتدى نقيب المحامين سامح عاشور، ومن الفنانين نيللي كريم وإلهام شاهين والعديد من البرلمانيين ومؤسسات المجتمع المدنى.

وكما تكرم الجمعية العديد من رموز الفن أصحاب الدور الاجتماعي، والمجتمع المدني، و وزيرة التضامن الاجتماعي لمرور 3 سنوات على بدء مشروع تكافل وكرامة، والنجاح الكبير الذي حققه في القطاعات الفقيرة في المجتمع، واستفادت منه العديد من السيدات المستفيدات من مشروع «حياة جديدة».

ويعرض المنتدى نتائج مشروع «حياة جديدة»، بين التمكين الاقتصادي للسجينات الفقيرات داخل سجن القناطر للنساء وخارجه، والتأهيل النفسي لهن وللأطفال، بالإضافة إلى إعادة دمج الأطفال في المجتمع عنطريق الأنشطة الترفيهية والإعلامية وعرض لقصص نجاح الغارمات في تأسيس مشروعات وكسب الرزق الحلال وتحقيق الحرية الاقتصادية لهن ولأسرهن، كما يتم عرض فيلم «أحلام..هن» الذى يعرض قصص نجاح حاضنة أعمال المشروع.

كما سيتم تقديم فقرة فنية لـ«كورال أطفال حياة جديدة»، الذى نتج عن تدريبات مكثفة من قبل الجمعية لأطفال الغارمات، والذين سيغنون أغان وطنية وعاطفية.

وقالت الكاتبة الصحفية نوال مصطفى، مؤسس ورئيس جمعية رعاية أطفال السجينات، إنها تنتظر عقد هذا المنتدى الذي يتجلى فيه مجهود 4 سنوات من العمل في مشروع «حياة جديدة»، وأكثر من 20 عاماً من المجهود المتواصل مع أطفال السجينات وسجينات الفقر، داخل السجن وخارجه بعد انقضاء مدة عقوبتهن.

وأضافت الحائزة على جائزة «صنّاع الأمل» 2018، ضمن مبادرات الشيخ محمد بن راشد العالمية، مايو الماضي، أنها تشعر بالفخر الشديد للنتائج التي تحققت في مشروع «حياة جديدة» بداية من ورشة سجن القناطر التي تأسست بالتعاون مع وزارة الداخلية، حتى كورال الأطفال وحاضنة الأعمال.

وأكدت أنها تشعر بالسعادة كلما رأت تغييراً إيجابياً يحدث في حياة كل سيدة من المستفيدات في المشروع، فمنهن من التحقت بالعمل في حاضنة الأعمال، وأخريات فضلن تأسيس مشروعات خاصة في مجالات متعددة مثل؛ تحضير المأكولات المنزلية، صناعة المنظفات، الخبيز وصناعة الفطائر، الحلي والإكسسوار.