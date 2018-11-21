عودة الحركة المرورية لطبيعتها بطريق إسكندرية الزراعى بعد حادث انقلاب سيارة

عادت الحركة المرورية لطبيعتها بطريق إسكندرية الزراعى أمام كفر أبو جمعة بقليوب، بعد انقلاب سيارة ميكروباص، وجارى رفع حطام الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى.

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء نبيل عادلى مدير إدارة مرور القليوبية، بتلقيه بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الزراعى بوقوع حادث مرورى، أمام كفر أبو جمعة بقليوب، إثر حادث انقلاب ميكروباص أدى إلى توقف حركة المرور.

وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث لتسيير حركة المرور، وجرى نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.