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عبور 49 سفينة قناة السويس بحمولة 4 ملايين طن

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 11:22 ص
عبور 49 سفينة قناة السويس بحمولة 4 ملايين طن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ، أن قناة السويس شهدت اليوم الأربعاء عبور 49 سفينة، بحمولة4 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 24 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونجOOCL  GARMANY،بحمولة 220 ألف طن، قادمة من إنجلترا، ومتجهة إلى ماليزيا.

وعبرت 25 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة 2مليون و500 ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات الدانمركية MUMBAI MAERSK بحمولة 221 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا.

                                   

 


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