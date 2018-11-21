طلاب "تربية فنية" يزينون حى الأسمرات 3 بـ"الجرافيتى".. ورسالة من متحدث الإسكان

كتب محمد تهامى زكى

حرص عدد من طلاب كلية التربية الفنية، على رسم الجرافيتى والجداريات على الأسوار والمبانى وأكشاك الكهرباء فى حى الأسمرات 3، لتضفى بهجة وسعادة على قاطنى الحى الجديد.



الطلاب خلال رسم الجرافيتى

من جانبه قال هانى يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، معلقًا على هذه الرسومات: "مساء الجمال، قبل ما تناموا قلت أمتعكم بالجمال ده، عارفين إيه الجمال ده؟ ده كمبوند الأسمرات 3، كمبوند ولا لأ بذمتكم؟، طيب مين هيسكن فيه؟، هيسكن فيه أهالينا اللى كانوا ساكنين فى المناطق العشوائية غير الآمنة، طيب يعنى إيه غير آمنة؟.. يعنى الناس دول لا قدر الله كانوا معرضين يموتوا تحت صخرة جبل لا قدر الله تقع عليهم، وحصل قبل كده أو يجرفهم السيل، أو تصعقهم أسلاك الضغط العالى، دلوقتى هيسكنوا فى النعيم ده".



طالبة ترسم جرافيتى

وأضاف يونس: "دول طلاب كلية التربية الفنية بيزيدوا هذا المكان جمالاً فوق جماله بيرسموا لوحات فنية على أكشاك الكهرباء، ناموا قريرى العين، فقد وهبكم الله أناسًا يتحملون المسئولية يتقون الله فيكم، يشعرون بآلام الناس، وأوجاعهم، ويسعون للتخفيف عنهم، تحيا مصر".



الجرافيتى على الجدران

مشروع الأسمرات 3 سيوفر 7400 وحدة سكنية، كاملة التشطيب ومجهزة بالأثاث، كما أنه سيتم توفير كافة الخدمات تشمل (مسجد – كنيسة – منافذ بيع – 5 ملاعب – قاعة مناسبات – حديقة أطفال – حضانات ووحدات صحية بالبدرومات – مخبز – ساحة انتظار سيارات تسع لألف سيارة) لخدمة سكان الحى، وسيتم إنشاء 4 حضانات فى البدروم على مساحة 460 مترا لكل حضانة، كما سيتم إنشاء 4 وحدات صحية بالمساحة نفسها.



أثناء الرسم على الجدران

وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 2 مليار جنيه، منها 1.5 مليار من صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لوزارة الإسكان، و500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر.



جانب من الرسومات على الجدران

ويعد مشروع الأسمرات 3 الكائن بالمقطم أكبر المشاريع التى سيتم افتتحها ويضم 7440 وحدة سكنية فى 124 عمارة، تتكون من أرضى و9 أدوار متكررة، وتحتوى كل عمارة على 60 وحدة، و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام.

رسومات الطلاب على الجدران







