طرح تنفيذ حاضنة المشروعات الصغيرة لتنمية السياحة البيئية بالوادى الجديد فى مناقصة عامة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الإسكان بمحافظة الوادى الجديد، عن طرح مناقصة عامه لبناء حاضنة المشروعات الصغيرة بمشروع تعزيز بيئة الأعمال لتنمية السياحة البيئية بالمحافظة على أن تعقد جلسة الاستفسارات اليوم، وأن تكون جلسة فتح المظاريف الفنية 3/12/2018.

وقال المهندس أحمد حسين يوسف وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، فى بيان له، إن المشروع تابع لمنظمه التعاون الدولى بين الجنوب والجنوب CISS الغير حكومية، حيث تم تحديد ثمن كراسة الشروط 300 جنية والتأمين الإبتدائى بقيمة 5000 جنيه، على أن تكون مدة التنفيذ 5 أشهر فور الترسية.