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طالبان تنفى تورطها فى هجوم انتحارى استهدف علماء الدين بالعاصمة الأفغانية

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 08:09 ص
طالبان تنفى تورطها فى هجوم انتحارى استهدف علماء الدين بالعاصمة الأفغانية ضحايا الهجوم
(أ ش أ)
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نفت حركة طالبان فى أفغانستان، تورطها فى الهجوم الانتحارى الذى استهدف تجمعا لعلماء الدين أمس الثلاثاء، فى العاصمة كابول، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد - فى بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - إن الحركة تدين بشدة الهجوم الذى خلف عددا من القتلى، ومن بينهم علماء دين.

وألقى المتحدث باسم الحركة، مسؤولية الهجوم على بعض الدوائر، زاعما أن الهجوم ناتج عن بعض التوترات الصغيرة بين الدوائر، الذين لا يترددون فى قتل المسلمين بوحشية.

يذكر أن السلطات الأفغانية قد أعلنت أن حصيلة قتلى الانفجار ارتفعت 50 شخصا على الأقل، إلى جانب إصابة 83 شخصا، بينهم 20 فى حالة حرجة.. فيما لم تعلن أى جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

وكان الرئيس الأفغانى أشرف غني، قد أعلن حالة الحداد على أرواح الضحايا، واصفا الانفجار بـ"الجريمة التى لا تغتفر".

 


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طالبان

هجوم انتحارى

العاصمة الأفغانية

كابول




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