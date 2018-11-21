ضبط 9 أطنان ونصف من الزيوت غير صالحة للاستهلاك داخل مخزن فى الجيزة

ألقت مباحث التموين بالجيزة، القبض على صاحب مخزن لاتهامه بتجميع كميات من زيت الطعام السابق استخدامه بمصانع الشيبس، غير صالح للاستهلاك وإعادة تعبئته وبيعه للمواطنين، وضبط بحوزته 9 أطنان ونصف من الزيوت والطحينة والخل غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة بإشراف العميد مصطفى البكري مدير الإدارة إلى تجميع صاحب مخزن بدون ترخيص لكميات من زيت الطعام السابق استخدامه بمصانع الشيبس، وإعادة تنقيتها وتصنيعها وطرحها للبيع بالأسواق مستغلا علامات تجارية مسجلة لشركات شهيرة فى التوزيع.

وبمداهمة المخزن تم القبض عليه، وبحوزته 9 أطنان ونصف من الزيوت والخل والطحينة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.