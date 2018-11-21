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ضبط 3 أطنان و350 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بكفر الشيخ

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 02:56 م
ضبط 3 أطنان و350 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بكفر الشيخ أسماك فاسدة - صورة أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان
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تمكنت حملة مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، بالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط 3 أطنان و350 كيلو من الأسماك الغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وطن و150 كيلو دواجن، مذبوحه بمجزر غير مرخص 

قال الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، إن حملات مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ بالتعاون مع مباحث التموين برئاسة المقدم محمد دومه، رئيس مباحث التموين، تمكنت من ضبط 3 أطنان و350 كيلو من أسماك الماكريل المجمدة وأسماك هوارس ومكاريل مجمده وأسماك سردين مجمدة بأحد محال بيع الأسماك بسيدى سالم، وضبط 25 كيلو دواجن مجمده غير صالحة باحد المحال ببيلا

وأضاف أبو إسماعيل، لـ "اليوم السابع"، كما تم ضبط طن و150 كيلو دواجن مذبوحة بمجزر خاص غير مرخص، كما تم ضبط 69 كيلو لحوم، مذبوحة خارج السلخانة بعدد محال الجزارة والمطاعم.

 

 


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