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ضبط 2201 هارب من أحكام فى حملة أمنية مكبرة بالغربية

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 09:35 ص
ضبط 2201 هارب من أحكام فى حملة أمنية مكبرة بالغربية حملة أمنية - صورة أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 2201 هارب من أحكام، منهم 1566 حكم فى جنح الغرامات، 592 حكم فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، و43 حكم فى مخالفات، وتحصيل 117167 الف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


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