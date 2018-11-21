ضبط متهمين حاولا سرقة سيدة بمنزلها فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من ضبط شخص حاول سرقة ربة منزل بعد ادعاءه انه قارئ غاز طبيعى وقام بضربها ظنا منه وجود أموال معها.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا يفيد ورود بلاغ إلى قسم شرطة أول أسيوط من "م. ص. ح. م" ربة منزل ومقيمة ـ حى السادات ـ دائرة القسم أنه حال تواجدها بالمنزل قام شخص مجهول بالطرق على باب مسكنها وأفصح لها أنه قارئ بشركة الغاز وطلب منها قراءة العداد وفور دخوله تعدى عليها بمقبض طبنجة مما أدى إلى إصابتها بجرح سطحى بفروة الرأس اعتقاداً منه بوجود مبالغ مالية بحوزتها وقام بتفتيش الشقة فلم يعثر على ثمة مبالغ مالية وفر هارباً دون الاستيلاء على ثمة متعلقات ، واتهمت " ع. ف. ر" عامل ومقيم دائرة مركز أسيوط زوج شقيقتها بتحريض المذكور لوجود خلافات سابقة بينهما وبالانتقال وفحص الكاميرات بمحيط محل الواقعة تبين تواجد المتهم المذكور رفقة المدعو" م. ك. ل. ج" صاحب مطعم ومقيم بذات الناحية بالطريق المؤدى إلى محل الواقعة وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائى من ضبط المتهمين وبحوزة الأخير طبنجة محدثة صوت وبعرضه على المبلغة تعرفت عليه.

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة بتحريض من الأول وجارى العرض على النيابة العامة.