ضبط عامل قبل ترويجه 17 ألف جنيه عملات مقلدة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج من ضبط عامل أثناء قيامه بترويج بعض العملات المقلدة فئات مختلفة الأمر يضر بالإقتصاد الوطنى حيث تم ضبطه وبحوزته 17 ألف جنيه مقلده .

وكان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام عامل بترويج عملات مقلده فئات مختلفة بدائرة مركز العسيرات.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث قاده رئيس مباحث مركز شرطة العسيرات وأشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وتم تنفيذ عدة أكمنة ثابته ومتحركة أسفرت إحداها عن ضبط كمال . ع 38 سنة عامل ويقيم بناحية قرية طوخ دائرة مركز العسيرات وبتفتيشه عثر معه على مبلغ 17 ألف جنيه مقلده فئات 75 ورقة فئة المئتان و40 ورقة فئة الخمسين .

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط والتحرى أعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار والتربح جار مناقشة المتهم للتوصل لمصدر الأوراق المزورة وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.