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صور.. وكيل "إسكان المنوفية" يتفقد عمارة الإسكان الاقتصادى بشبين الكوم

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 02:03 م
صور.. وكيل "إسكان المنوفية" يتفقد عمارة الإسكان الاقتصادى بشبين الكوم اللواء مهندس محمد محمد سليمان وكيل وزارة الإسكان
المنوفية – محمود شاكر
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أجرى اللواء مهندس محمد محمد سليمان وكيل وزارة الإسكان بمحافظة المنوفية، اليوم، جولة تفقدية مفاجئة بالمرور على 148 وحدة سكنية بحى غرب شبين الكوم والمبنى الإدارى لمرور قويسنا، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على حل جميع المعوقات التى تعوق سير العمل بالمشروع.

 

وأوضح سليمان، أن عمارة الإسكان الاقتصادى جارى صب أعمدة الدور الثانى علوى أما بالنسبة لمبنى المرور جارى استكمال أعمال التشطيبات النهائية والمبنى مقام على مساحة 440 متر تقريبا ومحاط بسور 760 متر والمبنى مكون من أربعة أدوار بالإضافة إلى الدور الأرضى خدمات وتم تنفيذ أعمال الرخام ل4 أدوار وتأسيس الدهانات.

 

وطالب وكيل وزارة الإسكان بالمنوفية، مقاول العملية بسرعة إنهاء الأعمال وتلافى كافة الملاحظات وتسليمها فى المواعيد المحددة، مؤكدًا على حرصه الشديد على تنفيذ المشروعات التى تخدم الصالح العام وتهدف إلى تحقيق التنمية والتقدم.

 

 

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