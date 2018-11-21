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صور.. وقف حملة مجهولة لسحب عينات "فيروس سى" بكفر الشيخ

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 06:00 ص
صور.. وقف حملة مجهولة لسحب عينات "فيروس سى" بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أكد اللواء خالد موسى، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أنه تلقى شكوى من عدد من الأهالى من وجود حملة طبية لسحب عينات من الأهالى وتحليل فيروس سى، وليسوا من العاملين بالإدارة الصحية بدسوق، مشيرة إلى أنه تابع الشكاوى وأرسل لجنة مشتركة من مجلس المدينة والإدارة الصحية، وتبين وجود تلك الحملة المجهولة أمام مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقى، وتم اتخاذ الإجراء القانونية واللازمة.

وأضاف رئيس مدينة دسوق، تبين أن الحملة من خارج المحافظة، ودخلت دون تنسيق مسبق مع الجهات المعينة، مؤكداً أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق تنسق مع مدير الإدارة الصحية بدسوق لتنفيذ قوافل طبية تحت إشراف الإدارة كونها جهة التخصص والتى تعمل وفقا لخطة وزارة الصحة ويتم تنفيذ تلك القوافل من خلال خطة موضوعة مسبقة تنفذ على مدار العام على أربع مراحل، تم تنفيذ عدد من تلك القوافل منها قوافل علاجية مكبرة على مدار يومين بعربات مجهزة تابعة لوزارة الصحة بقرى الشباسية والصافية، وجارى استكمالها بقرية الجمايلة، وقافلة طبية ضمن مبادرة الشباب انزل وشارك تمت بحى الشريف بمدينه دسوق.

وتتضمن قوافل تنظيم أسرة يومى الاثنين والثلاثاء من كل اسبوع وفقا لخطة وزارة الصحة والتى تخدم القرى المحرومة من تلك الخطة، وأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق تشرف على القوافل الرسمية والمعتمدة والتى يتم التصديق عليها بمعرفة وزارة الصحة وإشراف الإدارة الصحية بدسوق ويعلن عنها قبل وأثناء العمل فى الصفحة الرسمية للوحدة مع ذكر نتائج القافلة بعد نهايتها وما يخالف ذلك يتم إخطاراﻹدارة الصحية لاتخاذ اﻹجراءات القانونية.

2- جانب من توافد الاهالي على الحملة
 جانب من توافد الاهالي على الحملة

 

3- جانب من الحملة
 جانب من الحملة

 

4- لجنة من مجلس مدينة دسوق لوقف الحملة
 لجنة من مجلس مدينة دسوق لوقف الحملة

 

1-جانب من الحملة المجهولة داتخل مسجد العارف بالله الدسوقي
 جانب من الحملة المجهولة داتخل مسجد العارف بالله الدسوقي

 


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