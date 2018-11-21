video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 12:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. السيطرة على حريق داخل الجبانة الفاطمية الأثرية بمدينة أسوان

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 11:45 ص
صور.. السيطرة على حريق داخل الجبانة الفاطمية الأثرية بمدينة أسوان جانب من الحريق
أسوان – عبد الله صلاح
إضافة تعليق

نجحت قوات الحماية المدنية بأسوان، فى السيطرة على حريق نشب فى زراعات الهيش بالجبانة الفاطمية الأثرية باسوان، تم الدفع بسيارات الإطفاء والتى نجحت فى السيطرة على النيران دون وقوع أى خسائر فى الأرواح.

 

وكانت إدارة الحماية المدنية بأسوان، تلقت إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل الجبانة الفاطمية الأثرية بمدينة أسوان، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحريق وتم الدفع بـ7 سيارات إطفاء والتى نجحت فى السيطرة على النيران بعد ساعة من عملية الإطفاء، وأكدت التحريات الأمنية أن الحريق شب فى مساحة من الزراعات داخل الجبانة، وتم انتداب المعمل الجنائى وإدارة البحث لمعرفة سبب الحريق، وحصر الخسائر.

 

وقال محمد أبو الشيخ مدير إدارة الآثار، لـ"اليوم السابع"، إنه انتقلت لجنة أثرية من منطقة أثار أسوان الإسلامية إلى موقع الجبانة الفاطمية برئاسة عبد السلام حسن مدير المنطقة، وضمت اللجنة كل من محمود عطه الله وأسامة عبد السيد، حيث تبين أن الحريق نتج عن متروكات زراعات الهيش التى بدأت الوحدة المحلية فى إزالتها، مضيفا أن الشواهد تؤكد أن الحريق اندلع بفعل ألقاء جسم مشتعل فى زراعات الهيش، فيما لم يؤثر الحريق على المقابر الفاطمية.

 

 

جانب من اخماد النيران
جانب من اخماد النيران

 

جانب من اطفاء الحريق
جانب من إطفاء الحريق

 

جانب من الحريق
جانب من الحريق

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى الحوامدية دون إصابات

الجبانه الفاطميه

الاثار الاثريه

اسوان

حرائق

اخبار الحوادث

اخبار مصر




لا تفوتك
فيديو.. وزير الأوقاف: سيدنا محمد كان رسولا ورئيسا وعلينا التفريق بين أحكامه فى ذلك

فيديو.. وزير الأوقاف: سيدنا محمد كان رسولا ورئيسا وعلينا التفريق بين أحكامه فى ذلك

كاتب سعودى :السعوديون قاطعوا المنتجات والسياحة التركية وأدعوهم لزيارة مصر

كاتب سعودى :السعوديون قاطعوا المنتجات والسياحة التركية وأدعوهم لزيارة مصر

ناهبة آثار العرب.. المياسة شقيقة تميم وراء عمليات سرقة الآثار المصرية عقب فوضى ثورة يناير.. مصادر بالمعارضة: جندت عناصر داعش فى سوريا والعراق لنهب الحضارة السومرية والبابلية.. وتستغل متاحف قطر لغسيل الأموال

ناهبة آثار العرب.. المياسة شقيقة تميم وراء عمليات سرقة الآثار المصرية عقب فوضى ثورة يناير.. مصادر بالمعارضة: جندت عناصر داعش فى سوريا والعراق لنهب الحضارة السومرية والبابلية.. وتستغل متاحف قطر لغسيل الأموال

الأهلى يسعى إلى تخطى 5 مطبات فى مواجهة الوصل الإماراتى.. التغلب على "صدمة" الخسارة الأفريقية.. التغلب على أزمة غياب الأساسيين للإصابة.. ارتباك الشناوى بعد لقاء تونس.. الضغط الجماهيرى.. والإبقاء على كارتيرون

الأهلى يسعى إلى تخطى 5 مطبات فى مواجهة الوصل الإماراتى.. التغلب على "صدمة" الخسارة الأفريقية.. التغلب على أزمة غياب الأساسيين للإصابة.. ارتباك الشناوى بعد لقاء تونس.. الضغط الجماهيرى.. والإبقاء على كارتيرون

شاهد.. أغرب 5 إطلالات للفنانين من مهرجان القاهرة السينمائى × 6 صور

شاهد.. أغرب 5 إطلالات للفنانين من مهرجان القاهرة السينمائى × 6 صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة