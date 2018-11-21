صور.. التموين تعلن إنشاء أكاديمية لتدريب العمالة فى قطاع التجزئة

كتب مدحت وهبة تصوير أشرف فوزى

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه بصدد إنشاء أكاديمية لتدريب العمالة فى قطاع التجزئة، لتنشيط قطاع التجارة لافتا إلى أنه سيتم تغيبر البنية التحتية لقطاع التجارة وان توفير السلع والمنتجات سيعمل على تخفيض الأسعار، وأن الدولة لها أذرع وفى حال انحياز السوق عن مساره فان الدوله لها الأذرع للتدخل.



جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مع ممثلى السلاسل التجارية العالمية الكبرى لبحث اليات تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وإدارتها من خلال القطاع الخاص، فى إطار خطة وزارة التموين لإعادة تأهيل المنافذ السلعية وتوفير كافة السلع للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.











