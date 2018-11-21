صحيفة: المجموعة المشتركة للمقاولات من بين المستبعدين من مناقصات مؤسسة كويتية

(رويترز)

نقلت صحيفة القبس الكويتية اليوم الأربعاء، عن وزيرة الدولة لشئون الإسكان جنان بوشهرى، قولها إن المجموعة المشتركة للمقاولات من بين الشركات التى استبعدت من المناقصات الحالية والمستقبلية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

كانت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية، نقلت أمس الثلاثاء، عن بوشهرى قولها إنه جرى استبعاد ست شركات ومكتب هندسى من مناقصات المؤسسة بسبب أضرار ألحقتها الأمطار بمدينة صباح الأحمد السكنية.

يذكر أن الكويت شهدت هذا الشهر موجة من الطقس السىء وهطول أمطار غزيرة على أنحاء البلاد، مما دفع وزير الأشغال العامة حسام الرومى لتقديم استقالته بسبب الأضرار الكبيرة التى لحقت بالممتلكات جراء الأمطار والسيول التى أودت بحياة شخص.