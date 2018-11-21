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عقب تسبب مستشفى خاص فى وفاة مريضة بكفر الشيخ..

"صحة كفر الشيخ": لجنة لغلق المستشفى الخاص بدسوق ونقل المرضى للمستشفى العام

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 03:19 م
"صحة كفر الشيخ": لجنة لغلق المستشفى الخاص بدسوق ونقل المرضى للمستشفى العام الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه تم غلق غرفة العناية بالمستشفى الخاص بدسوق، كما تم نقل الحالات التى كانت بالمستشفى الخاص، إلى مستشفى دسوق العام لتلقى العلاج اللازم.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع" أنه أرسل لجنة لدسوق للتعاون مع الجهات المعنية لغلق المستشفى بالكامل، وسيتم الإعلان عن ذلك عقب تنفيذ قرار الإغلاق.

 

وأحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، المسئولين عن مستشفى خاص بدسوق إلى النيابة العامة، وذلك بعد وفاة المواطنة هدى ابراهيم الشاعر، 32 سنة، نتيجة إعطائها جرعة تخدير زائدة "البنج" أثناء إجراء عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية، وذلك بحسب البيانات الأولية.

 

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه فور ورود معلومات تفيد بوجود حالة الوفاة بالمستشفى الخاص ووجود شبهة إهمال طبي، كلف وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة دسوق، بتشكيل لجنة فنية من المختصين من إدارة العلاج الحر، لمعاينة المستشفى على الطبيعة ومتابعة الإجراءات ومراجعة جاهزية المستشفى لاستقبال مثل تلك الحالات والتحقيق فى الواقعة وملابسات حالة الوفاة، وطبيعة الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها قبل إجراء العملية الجراحية وعمل تقرير كامل عن الحالة والمستشفى ومدى استيفاء الشروط والالتزامات الطبية.

 

وأكد محافظ كفر الشيخ على غلق وتشميع غرفة العمليات بالمستشفى الخاص بالشمع الأحمر، واتخاذ الإجراءات القانونية، لحين الانتهاء من التحقيقات التى تتم بمعرفة النيابة العامة واللجنة الفنية المشكلة من مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، بالإضافة إلى تحويل الأطباء المسئولين عن حالة الوفاة إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة العامة للأطباء، مع استمرار عمل باقى أقسام المستشفى لكونها مستشفى مرخص من وزارة الصحة.

وشيع الآلاف من أهالى قرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، جثمان هدى إبراهيم الشاعر، 37 سنة، ضحية إحدى المستشفيات الخاصة بدسوق، والتى توفيت أثناء عملية استئصال الزائدة.

 

وقرر وكيل نيابة دسوق، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامى العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، دفن جثمان المتوفية عقب تشريح جثتها، لبيان أسباب الوفاة، واستدعاء مدير المستشفى، وطاقم الأطباء الذى أجرى الجراحة والمشرفين عليها لسؤالهم والاستماع لأقوالهم فى الواقعة، كما طلبت النيابة الاستعلام من مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، عما إذا كان المستشفى صرح له بإجراء عمليات من عدمه.

 

جاء ذلك عقب انتقال ضياء حسن، وكيل نيابة دسوق، إلى المستشفى لمناظرة الجثة، وحرر أهالى الضحية محضر بالواقعة، حمل رقم 4483 لسنة 2018 إدارى قسم شرطة بندر دسوق.


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