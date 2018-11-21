شعبة مواد البناء: انخفاض 10 جنيهات فى طن الأسمنت اليوم الأربعاء

كتبت – منى ضياء

قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأسمنت انخفضت بصورة طفيفة بواقع 10 جنيهات للطن اليوم الأربعاء، حيث أخذت الأسعار اتجاه نزولى خلال الأيام الماضية وتنخفض لأقل من مستوى الألف جنيه، فى ظل هدوء حركة السوق.

ويتراوح سعر بيع الأسمنت التجارى ما بين 850 – 880 جنيهات للطن، ويتراوح سعر البيع للمستهلك ما بين 870 – 900 جنيهات للطن كحد أقصى.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء، إلى أنه رغم أن الانخفاض فى الأسعار طفيف ولكنه الاتجاه النزولى جيد، متوقعا استقرار الأسعار عند مستويات مقاربة حتى نهاية السنة، وكانت أسعار الأسمنت تراجعت بنحو 50 جنيها الأحد الماضى.

من ناحية أخرى استقرت أسعار الحديد دون تغيير، حيث يتراوح سعر البيع ما بيع 11.200 ألف جنيها للطن – 12.198 ألف جنيها للطن تسليم أرض المصنع، ويباع الحديد السعودى بسعر 11.500 ألف جنيها تسليم ارض الميناء.

وأشار الزينى إلى أن الحديد السعودى يستورد بكميات قليلة، لافتا إلى أن الحديد السعودى لا يغرق السوق ولكنه يحدث نوعا من التوازن فى الأسعار، رافضا الحديث عن فرض رسوم إغراق على الحديد السعودى أو خام البيليت لأن المنتج منه لا يكفى المصانع العاملة بالسوق، وسيؤدى فرض رسوم على البليت إلى غلق المصانع الصغيرة.