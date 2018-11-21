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شركة صرف صحى القاهرة تدفع بـ65 شفاطا فى شوارع العاصمة غدا تحسبا لسقوط أمطار

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 02:27 م
شركة صرف صحى القاهرة تدفع بـ65 شفاطا فى شوارع العاصمة غدا تحسبا لسقوط أمطار المهندس عادل حسن رئيس شركة صرف صحى القاهرة
كتب أحمد حسن
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أكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة صرف صحى القاهرة،  أنه سيتم الدفع بعدد 65 شفاط وسيارة لشفط المياه فى شوارع العاصمة اعتبارا من مساء غدا الخميس وذلك استعدادا لسقوط أمطار على شوارع القاهرة، طبقا لتنبؤات هيئة الأرصاد، لافتا إلى أن هناك تنسيق تام بين شركة صرف القاهرة وهيئة الأرصاد، حول سقوط امطار، واعلان حالة الطوارىء.

وأوضح أنه تم شراء عدد 8 شفاطات جديدة نافورى، وضمها لأسطول الشركة وذلك تحسبا لسقوط أى أمطار، لافتا إلى أن الشركة استلمت شفاط نافورى واحد بقيمة 10 مليون جنيه، ومن المقرر ان تتسلم الشركة عدد 8 شفاط نافورى أخرى فى شهر ديمسبر المقبل.


وأضاف المهندس عادل حسن، أن الشركة قررت استمرار حالة الطوارىء داخل الشركة طوال موسم الشتاء، وذلك لتجنب تجمع المياه فى أى منطقة داخل أحياء العاصمة حال سقوط أمطار، لافتا إلى أن هناك تنسيق دائم ومستمر مع هيئة الأرصاد.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك نحو 65 معدة لشفط الأمطار متنوعة ما بين سيارة شفط وشفاطات مدمجة، وسيصبح إجمالى المعدات بعد الصفقة الأخيرة 73 معدة، لافتا إلى أن تكلفة الشفاط الواحد وصلت لـ8 مليون جنيه.

وأكد أنه رغم الانتهاء من عمليات تطهير بالوعات الأمطار، إلا أنه يتم التأكيد عليها باستمرار بسبب بعض السلوكيات الخاطئة من بعض المواطنين الذين يلقون القمامة فى بالوعات الأمطار والصرف وهو ما يتسبب فى انسدادها، مما يجعل الشركة فى حالة طوارىء مستمرة وعمليات التطهير تتم باستمرار.

وحول المناطق الساخنة التى يتم التركيز عليها ونشر المعدات فور تلقى تحذير من هيئة الأرصاد، أكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة صرف صحى القاهرة، أن المناطق التى يتم التركيز عليها هى الطريق الدائرى، ومطالع ومنازل الطريق الدائرى، والكورنيش، وطريق الاوتوستراد، والخليفة المأمون، ومطالع ومنازل كافة المحاور بالعاصمة.

وأشار إلى أنه تم تخصيص خط تليفون أرض لغرفة العمليات المركزية وهو 25750596 بخلاف الخاط الساخن 175 لتلقى أى شكاوى حول تجمعات المياه .



 


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الأمطار

سقوط امطار

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