سكرتير عام المنوفية: ورشة عمل لوضع رؤية للحفاظ على التراث الحضارى بالمحافظة

المنوفية - محمود شاكر

عقد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية اجتماع مجلس التخطيط الحضارى بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق دائرة المحافظة ووكلاء وزارة الإسكان والثقافة والتضامن الاجتماعى ومدير عام الآثار وعميد كلية السياحة والفنادق بجامعة مدينة السادات ومديرو إدارات الشئون القانونية والتخطيط العمرانى والتراث الحضارى بالديوان العام

وتم استعراض قرار المجلس رقم "738" بشأن اعادة تشكيل اللجنة الدائمة لحصر المنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز طبقا للقانون "144" لسنة 2006، وكذلك قرار رقم "739" بشأن لجنة التنسيق الحضارى بالوحدات المحلية، وذلك للحفاظ على كافة المبانى التاريخية والأثرية على مستوى المحافظة لاستغلال هذه المبانى سياحيا وثقافيا وللحفاظ على هوية المحافظة وتاريخها.

وأشار سكرتير عام محافظة المنوفية، إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل يوم الاثنين الموافق 3 ديسمبر لمناقشة المقترحات ووضع رؤية عامة للمجلس عن كيفية الحفاظ على التراث المادى مثل الأماكن التاريخية والآثار وغيرها، والغير مادى مثل الحرف والفنون الشعبية وغيرها، والارتقاء النوعى للحدائق والأرصفة، والارتقاء بمستوى النسق الحضارى بالمحافظة وصولا إلى عرض نماذج حية للوحدات المحلية، والتعاون مع المجتمع المدنى، مؤكدا على ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات لما يمثله من هذا التراث من قيمة تاريخية عتيقة، وكذلك ثروة اقتصادية يمكن من خلالها تنفيذ مشروعات صغيرة وحرف يدوية لإحداث نقلة نوعية بالمحافظة.