زراعة 1500 شجرة مثمرة فى اليوم البيئى لطلاب جامعة أسوان

شهدت جامعة أسوان اليوم فعاليات اليوم البيئى لطلاب جامعة أسوان والذى يقام تحت شعار "يوم فى حب مصر" بداية من المدخل الرئيسى للجامعة بطريق المطار وصولاً لمدرسة اللغات المتميزة بطول 3 كم والذى يستهدف زراعة 1500 شجرة مثمرة وجهنمية وأشجار زينة وذلك ضمن خطة تطوير وتجميل وتشجير طريق المطار وحتى الخزان بطول 10 كم ، حضر الفعاليات الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة ، وعبد الناصر عبد الحميد السكرتير العام المساعد ، بجانب نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ، فضلاً عن مشاركة طلابية واسعة
ومن جهته صرح الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة اسوان في بيان ، أنه تم تنظيم اليوم البيئي بهدف تطوير ورفع كفاءة مدخل الجامعة علي طريق مطار اسوان الدولي وذلك للمشاركة خطة محافظة اسوان لتطوير هذا الطريق الهام والذي يرتاده السائحون وزوار محافظة اسوان يوميا .
وأضاف أنه تم زراعة وتشجير 1500 نخلة وشجيرة في المنطقة المواجهة لمدخل جامعة اسوان بهدف عمل سور من النخيل واشجار الزينة علي جانبي طريق المطار، موضحا أن الطلاب حملوا العديد من اللافتات التي تحث علي الحفاظ علي البيئة والمشاركة في تطوير وتجميل اسوان باعتبارها عاصمة للثقافة والتراث والشباب الافريقي.
كان قد أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان إشارة البدء لإنطلاق فعاليات اليوم البيئى لطلاب جامعة أسوان.
وقدم اللواء أحمد إبراهيم خلال الفعاليات " شكره لجامعة أسوان على هذه المبادرة بإعتبارها نموذج إيجابى مشرف للمشاركة المجتمعية الجادة لتساهم بشكل مباشر فى دعم الجهود التنفيذية لتطوير ورفع كفاءة طريق المطار لإبراز اللمسات الجمالية أمام السائحين والزوار لتحويله لواجهه حضارية لعاصمة الشباب الأفريقى.
مشيداً بالمشاركة الكبيرة من طلاب الجامعة والتى تؤكد على الوعى المستنير لديهم لتنمية السلوك الإيجابى ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين كافة أفراد المجتمع وليكون ذلك نموذجاً يحتذى به لزيادة الوعى والتشجيع والتحفيز لباقى فئات المجتمع الأسوانى للمشاركة بإيجابية فى نظافة وتجميل المحافظة
وأكد أيضا أحمد إبراهيم على إهتمام المحافظة ودعمها الكامل لكافة المبادرات الهادفة التى تعمل على مساندة الجهود التنفيذية للإرتقاء بمنظومة النظافة من أجل استعادة الوجه الجمالى والحضارى للمحافظة السياحية العريقة أمام زائريها سواء من السياحة الخارجية أو الداخلية
موضحاً بأنه جارى التنسيق مع جامعة أسوان لإستثمار كافة المساحات الفضاء الصحراوية على جانبى طريق المطار وتحويلها لمسطحات خضراء مع إقامة مزارع وصوبات زراعية لتوفير المنتجات المختلفة وطالب المحافظ بضرورة زيادة التوعية من خلال وسائل الإعلام وكافة المنظمات للحفاظ على البيئة وتنفيذ أعمال النظافة العامة ، مع ترحيب المحافظة بتقديم أى مقترحات أو أفكار جادة تساهم فى تحقيق ذلك وتحويل أسوان لواجهة جمالية على الوجه الأكمل ..
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