زراعة 1500 شجرة مثمرة فى اليوم البيئى لطلاب جامعة أسوان

كان قد أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان إشارة البدء لإنطلاق فعاليات اليوم البيئى لطلاب جامعة أسوان.

وقدم اللواء أحمد إبراهيم خلال الفعاليات " شكره لجامعة أسوان على هذه المبادرة بإعتبارها نموذج إيجابى مشرف للمشاركة المجتمعية الجادة لتساهم بشكل مباشر فى دعم الجهود التنفيذية لتطوير ورفع كفاءة طريق المطار لإبراز اللمسات الجمالية أمام السائحين والزوار لتحويله لواجهه حضارية لعاصمة الشباب الأفريقى.

مشيداً بالمشاركة الكبيرة من طلاب الجامعة والتى تؤكد على الوعى المستنير لديهم لتنمية السلوك الإيجابى ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين كافة أفراد المجتمع وليكون ذلك نموذجاً يحتذى به لزيادة الوعى والتشجيع والتحفيز لباقى فئات المجتمع الأسوانى للمشاركة بإيجابية فى نظافة وتجميل المحافظة

وأكد أيضا أحمد إبراهيم على إهتمام المحافظة ودعمها الكامل لكافة المبادرات الهادفة التى تعمل على مساندة الجهود التنفيذية للإرتقاء بمنظومة النظافة من أجل استعادة الوجه الجمالى والحضارى للمحافظة السياحية العريقة أمام زائريها سواء من السياحة الخارجية أو الداخلية