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الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 01:08 م
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رئيس مدينة المحلة يوجه بتفعيل منظومة الشباك الواحد للتسهيل على المواطنيين

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 01:08 م
رئيس مدينة المحلة يوجه بتفعيل منظومة الشباك الواحد للتسهيل على المواطنيين جانب من الاجتماع
الغربية - مصطفى عادل
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عقد المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى اجتماعًا مع مديري الإداراتبحضور نواب رئيس المدينة والسكرتير العام لرئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى.
 
وأكد "سراج" خلال الاجتماع على ضروره قيام كل مدير إدارة بإعداد تقرير مفصل عن إدارته يشمل المشاكل والمعوقات  وآرائه حول كيفية التطوير، وكذلك ضرورة عمل قاعدة بيانات كاملة عن رئاسة مركز ومدينة المحلة وتفعيل منظومة الشباك الواحد للتسهيل علي المواطنيين.
 
ووجه جميع مديري الإدارات بضروره العمل سويًا لانجاز وتحقيق جميع المشروعات وتحسين مستوي الخدمات.
 
 

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