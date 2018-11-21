رئيس لجنة شنغهاى بالمؤتمر الشعبى: نسعى لدفع الشركات الصينية للاستثمار بمصر

استقبل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء دونج يونهو، رئيس لجنة شنغهاى بالمؤتمر الشعبى الصينى والوفد المرافق له، فى إطار الزيارة الرسمية التى يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية، وذلك فى حضور المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، والنائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية مع الصين، والنائب صلاح حسب الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر والمتحدث الرسمى لمجلس النواب، والنائب أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب ورئيس حزب مستقبل وطن.

وأكد الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، حسب البيان الصحفى الصادر منذ قليل، على العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والصين، والتطورات الإيجابية التى شهدتها العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة على المستويين السياسى والبرلمانى، وهو ما تشهد عليه اللقاءات البرلمانية العديدة التى قامت بها وفود برلمانية صينية إلى مصر خلال الفترة الأخيرة.

وقال على عبد العال، إن اللقاءات المتبادلة التى تمت بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الصينى، لعبت دورا مهما فى تعزيز العلاقات بين البلدين.

وشدد على عبد العال، على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات الصينية إلى مصر، فى ضوء البيئة الجاذبة الاستثمار، سواء على المستوى التشريعى بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد، أو على مستوى البنية التحتية.

ولفت عبد العال، إلى أن مصر تشجع أن يكون هناك تنسيق مع الصين بشأن الاستثمارات فى إفريقيا، لاسيما فى ضوء العديد من الاتفاقيات التى تربط مصر بدول القارة الإفريقية، مما يجعلها مدخل مهم لتعزيز الاستثمارات الصينية بالقارة السمراء على نحو يحقق المصلحة لجميع الأطراف (مصر والصين والدول الإفريقية).

من جانبه، قدم دونج يونهو الشكر إلى الدكتور عبدالعال على حرص على لقائهم، واتفق مع ما قاله الدكتور عبدالعال بشأن العلاقات القديمة بين مصر والصين، وانتمائهما لحضارتين قديمتين، ثم قدم نبذة تعريفية بمدينة شنغهاي، خاصة من حيث أهميتها الاقتصادية، حيث تشكل 30% من حجم الواردات والصادرات للصين ككل، وأن هناك خطط لتكون عاصمة دولية تجارية واقتصادية ومركز ثقافى على المستوى العالم، كما أشار إلى أن هناك علاقات توأمة بين مدينة شنغهاى وكل من القاهرة والإسكندرية.

وأكد يونهو، حرص الصين على دفع العديد من الشركات الصينية للاستثمار فى مصر، فى إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلد.