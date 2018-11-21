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رئيس جامعة كفر الشيخ للعمداء: المسئولية أصبحت كبيرة بعد فوزنا بلقب أفضل جامعة

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 12:49 م
رئيس جامعة كفر الشيخ للعمداء: المسئولية أصبحت كبيرة بعد فوزنا بلقب أفضل جامعة رئيس جامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان
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انعقد صباح اليوم الأربعاء، مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ، برئاسة الدكتورماجد القمرى، رئيس الجامعة، والذى افتتح الجلسة بتهنئة العمداء بمناسبة المولد النبوى الشريف، متمنياً أن يعم الأمن والرخاء مصرنا الحبيبة وأمتنا العربية والإسلامية.

وجّه رئيس الجامعة، بضرورة الاهتمام بالعمل الجماعى وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة قائلاً أن "المسئولية أصبحت كبيرة بعد فوز جامعتنا بلقب أفضل جامعة، وهذه المرحلة حاسمة لأن المنافسة أصبحت أقوى، خاصة أن جامعة كفرالشيخ تُعد جامعة وليدة.

وأكد رئيس الجامعة، على العمداء بضرورة حث أعضاء هيئة التدريس على إتباع إجراءات ترشيد الإنفاق بالكليات، فيما ليس ضرورياً واستغلال الموارد والإمكانيات المتاحة بأفضل صورة ممكنة، وتعزيز المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والعمل من خلال رؤية ورسالة كل كلية وبذل مزيد من الجهد فالوصول لهذه المكانة ليس هدف فى حد ذاته، وإنما وسيلة لأن نصل بالجامعة أن تكون بمعايير دولية للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تزويد مؤسسات الدولة بالكفاءات وحل المشكلات.

 

 


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