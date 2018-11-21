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رئيس جامعة المنوفية يعقد لجنة المختبرات والأجهزة العلمية

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 05:27 م
رئيس جامعة المنوفية يعقد لجنة المختبرات والأجهزة العلمية رئيس جامعة المنوفية يعقد لجنة المختبرات والأجهزة العلمية
المنوفية - محمود شاكر
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عقد اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية لجنة المختبرات والأجهزة بحضور نائبا رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد  للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن قرمان لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة وعمداء الكليات. 
 
 أعلن مبارك في بداية الجلسة عن الموافقة على المناقلات والتعديلات المطلوبة على موازنة الجامعة الاستثمارية مما يسهل مهمة شراء الاحتياجات المطلوبة، مؤكدا على سرعة الانتهاء من استخدام المبالغ المخصصة لكل وحدة قبل البدء في طلب أى تمويل جديد، وإخطار الكليات والوحدات باعتماداتها المخصصة لها وكذلك المخصص لها من الشراء المجمع عن طريق الإدارة العامة للمشتريات والمخازن، وعمل بيان بالكليات التى سيتم شراء احتياجاتها.
 
كما أكد مبارك على أهمية استغلال الموارد الذاتية بالجامعة ووضع مقترحات وآليات لتنفيذها لتحقيق الإستفادة منها فيما يعود بالنفع على كافة وحدات الجامعة. 
 
كما حضر الإجتماع من أعضاء الجهاز الإدارى المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة ومحمد عبد المنعم مدير عام التخطيط والسيد الطوارى مدير عام الشئون المالية ونصر سلام مدير عام المشتريات والمخازن.
 
 
 
 
 
 

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