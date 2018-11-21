video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 07:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع منتجعات وفنادق "NIKKI BEACH" العالمية

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 06:12 م
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع منتجعات وفنادق "NIKKI BEACH" العالمية الدكتور مصطفى مدبولى
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مساء اليوم، الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى السياحة والإسكان ومجموعة منتجعات وفنادق "NIKKI BEACH" العالمية.

 

وقالت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط إن اليوم هو يوم مهم فى السياحة المصرية خاصة لمنطقة العلمين الجديدة، التى تستهدف أن تكون من أبرز المناطق السياحية عالميا طوال العام.

 

ومن جانبه قال جهاد باخوم رئيس والعضو المنتدب للشركة إن قرار المشاركة فى هذا المشروع بمصر يمثل أهمية كبيرة ويأتى بعد دراسات مستفيضة، مشيرا إلى أن منطقة العلمين تعد من المناطق القليلة فى العالم التى تمتلك المواصفات التى تسمح لها أن تكون مركزا سياحيا من الدرجة الأولى.

وأضاف باخوم أن من خلال هذه الشراكة اصبح لديهم امل كبير ومسئولية كبيرة لإقامة منتجع سياحى مثالى بالمنطقة ويكون من أهم المراكز السياحية ليس فقط بالبحر المتوسط ولكن بالعالم أجمع، مشيرا إلى أن الشركة لديها مئات الفنادق والمجتمعات بالعالم لذا ننتقى أفضل الاماكن وتقديم افضل الخدمات ذات المستوى العالى، مشيرا إلى أن سيتم أيضا تقديم الاستفادة لشباب مصر الواعى من خلال التدريب والمشاركة فى العمل بهذا المنتجع العالمى بمنطقة العلمين، متوقعا أن يكون الافتتاح فى القريب العاجل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكومة تعلن تفاصيل أولى مراحل مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى: تضمنت 10 ملايين بينهم 5 مصريين تخطوا الـ100 عام.. هالة زايد: فحص 6 ملايين طالب ثانوى بديسمبر.. و"الصحة العالمية": مبادرة السيسى تتسم بالشفافية

العلمين الجديدة

مجلس الوزراء

مصر

اخبار مصر




لا تفوتك
الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة