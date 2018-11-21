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ذكرى المولد دعوة للتعايش.. فريق كورال كندى يغنى نشيد طلع البدر علينا "فيديو"

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 03:18 ص
ذكرى المولد دعوة للتعايش.. فريق كورال كندى يغنى نشيد طلع البدر علينا "فيديو" فريق كورال كندى
كتب إسلام جمال
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تزامناً مع الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لفريق كورال كندى، يغنى نشيد طلع البدر علينا.

 

وعبر متداولو الفيديو، عن أن ذكرى المولد النبوى الشريف، إنما هى تجديد ودعوة للتسامح بين البشرية والإنسانية، لا سيما أن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، دعوته جاءت للبشرية جمعاء.

 

وتمنى متداولو الفيديو، أن تكون ذكرى المولد النبوى، حافزاً على التمسك بالسماحة التى دعا لها النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وهى أساس شريعته الغراء، التى بعثه الله بها، والتى كفلت حرية العبادة، والتعايش بين مختلف المعتقدات الإنسانية.


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المولد النبوى

طلع البدر علينا

كورال

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